Wenn Eltern und Kinder streiten

Einmal wollte sie die Polizei rufen. Schrie ihre Kinder an, "so es reicht, ich ruf jetzt die Polizei". Mit einem Rest Abstand zu sich, wusste sie, dass sie das nicht machen würde und wie irre sie gerade war. Trotzdem brach da ein verzweifelter Schrei nach Öffentlichkeit und Hilfe durch. Die Kinder riefen angsterfüllt, nein, bitte nicht die Polizei. Was jetzt als lustige Anekdote in der Familie erzählt wird, hat doch einen wahren Kern.