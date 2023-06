Vom Hochamt des Mixens

Rilo Chmielorz ist eine Multimedia-Künstlerin. Derzeit lebt sie in Berlin und Madrid und arbeitet im Bereich Radiokunst, Klangkunstkompositionen, Radiofeatures und Radiotheater sowie als Autorin für Printmedien wie DIE ZEIT und TAZ. Im Jahr 2002 erhielt sie den WDR 3 Produktionspreis des Studios Akustische Kunst im Rahmen des Deutschen Klangkunstpreises. Ihre Arbeiten wurden für öffentliche und private Sammlungen ausgewählt. Sie hat zahlreiche Einzelausstellungen, Konzerte/Performances und Klanginstallationen in Galerien, Museen und internationalen Musik- und Klangkunstfestivals in Europa, Mexiko, Kuba und Hongkong präsentiert.