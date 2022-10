Hörspiel über die Suche nach Liebe

Echos Kammern

89:01 Minuten Bei einem ihrer Streifzüge durch Berlin trifft Sophonisbe einen leibhaftigen Engel © EyeEm / Sophie Verweij

Von Iris Hanika · 11.09.2022

• Literatur • Die Schriftstellerin Sophonisbe verliebt sich in New York in den jungen Josh. Sie bringt ihn mit nach Berlin, wo ihm auch ihre Vermieterin Roxana verfällt. Das führt zu allerlei Wirrungen zwischen den Liebessuchenden – nach Iris Hanikas Erfolgsroman.