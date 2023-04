Hörspiel über das Leben mit bipolarer Störung

Die Welt im Rücken (1/2)

72:41 Minuten © EyeEm / Mikhail Mikheev

Nach dem gleichnamigen Prosatext von Thomas Melle · 09.04.2023

Thomas Melle leidet an einer manisch-depressiven Erkrankung. In seinem Text gewährt der Schriftsteller Einblick in seinen persönlichen Abgrund und schildert, wie er mit der Krankheit umgeht.