Eine Radio-Fantasie über Louis Aragon

Er war überzeugter Kommunist, hieß die Moskauer Prozesse gut und dichtete Heldenlieder auf Stalin. Erst 1968, als die sowjetischen Truppen in Prag einmarschierten, lösten sich seine ideologischen Gewissheiten auf. Oder war auch Aragons kommunistisches Engagement nur eine Rolle, so wenig greifbar wie so vieles in dieser schillernden Biografie? „Die Geschichte meines Lebens“, so Aragon, „wird die eines anderen gewesen sein, der ebensowenig existiert wie ich.“