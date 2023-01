Hörspiel nach Marcel Proust

Wer Zugang in die Welt von Marcel Prousts siebenbändigem Romanzyklus „À la recherche du temps perdu“ finden will, der kann an beliebiger Stelle beginnen. „Die Entflohene“, posthum erschienen, spielt in der hochadeligen, vermögenden Pariser Gesellschaft um 1910 und umkreist das gesellschaftliche Maskenspiel homo- wie heterosexuellen Begehrens. Im Zentrum steht Marcel, der ein von Eifersucht geprägtes Liebesverhältnis mit der lebensfrohen Albertine hat. Als Albertine ihn verlässt und überraschend nach einem Reitunfall stirbt, gerät Marcels Welt ins Wanken. Und dann trifft er mit Gilberte Swann seine Liebe aus Jugendzeiten wieder ...