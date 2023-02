Krimi-Hörspiel: Eine mysteriöser Zettel und eine verschwundene Leiche

Ottessa Moshfegh wurde in Boston geboren und ist kroatisch-persischer Abstammung. Für ihre Romane wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem PEN/Hemingway Award. Zuletzt erschien ihr Roman "Der Tod in ihren Händen" (2021) bei Hanser Berlin, zuvor die Erzählungen "Heimweh nach einer anderen Welt" (2020) und "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" (2018). Ihr Krimi "Eileen" (2015) wird aktuell mit Anne Hathaway in der Hauptrolle verfilmt. Ottessa Moshfegh lebt in Los Angeles.