ARD-Hörspieltage 2022 - Das Gewinnerstück

Obwohl sie sich von ihrer katholischen Nachkriegsdeutschen Familie abgewandt hat und seit Jahren in London lebt, wird sie von den alten Geistern verfolgt. Doch hier und jetzt nabelt sie sich von ihrer Vergangenheit und sogar von ihrer Gegenwart ab.

Das Debüt der 1987 in Deutschland geborenen und in London lebenden Autorin Katharina Volckmer beginnt wie ein klassischer Witz, schraubt sich rasant in die Groteske und endet als radikale Befreiung von Scham, Kultur und Geschlechtlichkeit. Die Frau ist eine Deutsche mit Sexual- und Hitlerkomplex, der Arzt ein jüdischer plastischer Chirurg. Das Gespräch der beiden findet in seiner Londoner Praxis, eigentlich aber nur im Kopf der Hauptfigur statt. Es ist ein vielfach mäandernder innerer Monolog, der überraschend das Thema der Transition mit dem Topos der deutschen Schuld verbindet. So möchte sich die Frau von allem befreien: von ihrer Vulva, ihrem Deutschsein und ihrer historischen Verantwortung für die Shoah. Katharina Volckmer, die in einer Londoner Literaturagentur arbeitet, hat ihr Debüt auf Englisch geschrieben und eine ungewöhnliche Perspektive gewählt, aus der sich der innere Monolog ihrer Figur entwickelt. Deren Bewusstseinsstrom ist verschlungen, temporeich, wütend, komisch, gewitzt, traurig und voller Übertretungen.