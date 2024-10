Zurück in Deutschland sucht Stahl den Goethe-Experten Dr. Freese auf. Mit ihm hatte sich Bettina zuletzt getroffen. Ist er in den Fall verwickelt? Was stand in den Briefen, die Goethe vor der Welt verbergen wollte und doch nicht vernichtet hat? Bettina muss es gewusst haben, als sie dafür ihr Leben riskierte. Langsam kommen Stahl und sein Team der Antwort näher und entblättern einen Betrug, der die deutsche Literaturgeschichte umschreiben könnte.