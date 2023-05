Hörspiel über die Künstlerin Miriam Cahn

Oliver Augst, geboren 1962 in Andernach am Rhein, ist Komponist, Sänger, Kurator und Hörspielautor. Sein Hörspiel „Otium“ war 2018 für den Hörspielpreis der Kriegsblinden nominiert, „Kippenbergers Hören“ (RBB/DLR 2008) war Hörspiels des Monats Juli. Zuletzt „What we know is secret“ (Deutschlandfunk Kultur 2019), „Lou Reed in Offenbach“ (HR/WDR 2020) und „Selbstbeschreibung“ (HR 2021). Er lebt und arbeitet in Paris und Frankfurt am Main.