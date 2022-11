Die Wiederentdeckung der „geheimen Juden" Portugals

Daniel Cil Brecher, 1951 in Tel Aviv geboren, ist Historiker und Buchautor. Er wuchs in Deutschland auf, studierte Geschichte und Philosophie. Seit 1986 lebt er in Amsterdam und schreibt Hörspiele und Features. Er hat sich auf jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert und auf die Geschichte Israels spezialisiert, war u.a. Direktor des Leo-Baeck-Instituts in Jerusalem und hat an den Unis in Haifa und Jerusalem unterrichtet.