Andra Joeckle, 1967 in Freiburg geboren, studierte Deutsche Philologie in München und Paris. Sie lebt als Schriftstellerin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Feature „Krakau mit Händen und Füßen“ (DKultur 2009) gewann den deutsch-polnischen Journalistenpreis. Sie war Stadtschreiberin in Sibiu (Hermannstadt), Rumänien. Ihr Prosawerk „Novembertango“ erschien 2017; es entstand nach dem Hörspiel „Das Tangotier“. Zuletzt entstand für Deutschlandfunk Kultur ihr Hörspiel „Die Zecke“ und ihr Feature „Irre Gärten. Ein Trip durch reale und irreale (Borges-)Labyrinthe in Venedig“ (2022).