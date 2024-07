Harald Poelchau, Gefängnispfarrer 1933 - 45

"In der letzten Nacht: Da kann man helfen. Nicht vom Tode, aber zur Reifung, dass der einzelne bereit wird, Abschied zu nehmen von dem, was ihm hier auf Erden lebenswert und eine Bindung war." Poelchau war selbst Mitglied des Kreisauer Kreises und hat enge Freunde wie Helmuth James Graf von Moltke, Pater Alfred Delp und Peter Graf Yorck von Wartenburg in den Tod gehen sehen. Er unterstützte die verzweifelten Angehörigen, half Aussagen abzustimmen, versteckte jüdische Mitbürger und organisierte ein Netzwerk der Hilfe über ganz Berlin.



In seinen Aufzeichnungen berichtet er von letzten Begegnungen mit Widerstandskämpfern aus allen Schichten und politischen Strömungen der Gesellschaft, vom konservativ bürgerlichen Politiker bis zum kommunistischen Funktionär.