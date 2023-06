Call me Günther (3/5)

Die vier Säulen

29:48 Minuten © Deutschlandfunk / Grafikdesk

Von Franziska Tschinderle und Ilir Tsouko · 15.06.2023

Herr Weber ist kein Einzelfall. Ermittler sprechen von einer der größten Betrugsmaschen in der Geschichte des Internets. In einem Hotel im niederländischen Den Haag bekommen die Reporter erstaunliche Einblicke in die organisierte Kriminalität.