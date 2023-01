Klangkunst über den Erfinder Nikola Tesla

In New York steht an der Ecke von 6th Avenue und West 40th Street ein Schild: „Nikola Tesla Corner“. Zwischen 1884 und 1943 kam der Erfinder hier unzählige Male vorbei, um Tauben zu füttern. Manchmal nahm er kranke Tiere mit in das Hotel, in dem er dauerhaft lebte. Dort pflegte er sie gesund.