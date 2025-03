Irgendwo zwischen Ariel, der kleinen Meerjungfrau, und der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann verortet die damals gerade mal 15-jährige Debütantin Helene Hegemann ihre Protagonistin Lisa, Schülerin an einer Realschule. Diese ringt um Narrative, die die Irrungen und Wirrungen einer Heranwachsenden abbilden könnten. Den Verlust, die Verwahrlosung, die Sinnsuche. Doch ihr Leben ist kein Märchen, und was weiß Ariel schon darüber, wie es ist, 15 zu sein, in einer Großstadt zu leben und ein Elternteil zu verlieren?