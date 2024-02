An Emotional Encyclopedia of War

Anna Kravets, geboren 1988 in Sumy in der Ukraine, studierte Kulturwissenschaften in Kiew und Anthropologie in Marseille. Sie arbeitet als Klangkünstlerin, Performancekünstlerin, Podcast- und Radiomacherin. In ihren Arbeiten erforscht sie Erfahrungen des Selbst mit seinen Möglichkeiten und Begrenzungen. Zwischen 2017–2022 moderierte sie die Sendung „The Art Of Work“ auf Radio Ukraine International und Cashmere Radio.