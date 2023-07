Klangkunst: „Generation Y“ in Tunesien

Deena Abdelwahed, geboren 1989 in Qatar, ist Produzentin und DJ. Ihre Musik speist sich aus der Clubkultur und der traditionellen arabischen Musik. Zahlreiche Konzerte, darunter auf renommierten Festivals wie: Sonar in Spanien, CTM Festival in Berlin und Mutek in Mexiko-Stadt. 2020 erschien auf dem Label InFiné ihr Album „Dhakar“.