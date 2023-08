Kapitalismus als Schuldenökonomie

Barbara Eisenmann, geboren 1960, studierte Hispanistik und Germanistik, lebt als Radioautorin und Regisseurin in Berlin. Zuletzt: „Vor, während oder nach der Apokalypse. Wo stehen wir heute?“ (SWR/Deutschlandfunk 2020) und „Another Earth, Another Globe, invoked by Another People“ (Deutschlandfunk 2023).