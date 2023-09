Klangkomposition: Das Jahr ohne Sommer

Auch in der Literatur hinterließ die eingetrübte Atmosphäre Spuren, wie Lord Byrons berühmtes Gedicht „Darkness“: „I had a dream, which was not all a dream. The bright sun was extinguish’d, and the stars did wander darkling in the eternal space, Rayless, and pathless, and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air.“