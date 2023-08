Krimi-Hörspiel: Das dunkle Geheimnis eines Wissenschaftlers

Als der finnische Physiker Rolf Narva in hohem Alter eine Reise nach Berlin antritt und spurlos verschwindet, beginnt für seinen Sohn Erik – selbst Wissenschaftler mit eigener Gentechnik-Firma in London – und dessen Frau Katja ein Albtraum.

Ein dunkles Geheimnis scheint die Vergangenheit von Rolf Narva zu umgeben. Einst hatten er und seine Frau, eine Biologin, als Wissenschaftler in den USA Karriere gemacht. Was führt den alten Mann jetzt nach Berlin? Und was hat das Deutschland der Nazizeit mit seinem Verschwinden zu tun? Während Erik und Katja einem entsetzlichen Familiengeheimnis auf die Spur kommen, ahnen sie nichts von der Gefahr, die ihr Leben und das ihrer Kinder bedroht.