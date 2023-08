Hörspiel: Zeitreise

Michel Decar, geboren 1987 in Augsburg, ist Autor und Regisseur. Seine Stücke wurden an zahlreichen Theatern im In- und Ausland inszeniert (u.a. am Maxim Gorki Theater Berlin, Thalia Theater Hamburg, Residenztheater München, Schauspielhaus Zürich) und mit Preisen ausgezeichnet. Seit 2014 zahlreiche Hörspiele für Deutschlandfunk Kultur, zuletzt: Rex Osterwald“ (2021). 2018 erschien Michel Decars erster Roman „Tausend deutsche Diskotheken“, 2021 folgte „Die Kobra von Kreuzberg“.