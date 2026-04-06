Jane Austen

Stolz und Vorurteil (3/3)

83:24 Minuten
Porträt der englischen Schriftstellerin Jane Austen (1775 - 1817), pink-lila eingefärbt, pink-lilafarbener Hintergrund
Elizabeth Bennett und Mr. Darcy sind eines der wenigen Paare der Weltliteratur, das sich gegenseitig am Anfang nicht ausstehen kann und sich erst nach Überwinden von Vorurteilen lieben lernt © mikroman6 / Getty Images | Bearbeitung: Deutschlandradio/cg
Nach dem Roman von Jane Austen |
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• Klassiker • Jane Austen erzählt mit Witz und Gefühl, wie Elizabeth Bennet und ihre vier Schwestern eigene Wege finden: zwischen den starren Konventionen der englischen Gesellschaft um 1800 und den persönlichen Ansprüchen an Liebe und Wohlstand.
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Seit seinem unmittelbaren Erfolg im Jahr 1813 ist „Stolz und Vorurteil“ einer der beliebtesten Romane der englischen Sprache geblieben. Jane Austen bezeichnete dieses Werk als „ihr eigenes liebstes Kind“ und seine temperamentvolle und eigensinnige Heldin Elizabeth Bennet als „das entzückendste Geschöpf, das je in der Literatur erschienen ist“. Die Autorin wartet in ihrem Klassiker mit einer so kunstvollen wie erhellenden Dialogführung auf: Alle Figuren werden scharf durch ihre Äußerungen und ihre Gedanken über sich und andere gezeichnet, und nicht selten zeigen sich ihre Konversationen als ein subtiles und humorvolles Kräftemessen.
Zu Teil 1 des Hörspiels nach Jane Austen: Stolz und Vorurteil (1/3)
Zu Teil 2 des Hörspiels nach Jane Austen: Stolz und Vorurteil (2/3)
Porträt der englischen Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817), datiert 1810.
Die englische Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817), datiert 1810.© picture alliance / Design Pics

Stolz und Vorurteil (3/3)
Nach dem Roman von Jane Austen
Übersetzung: Manfred Alliè / Gabriele Kempf-Alliè
Bearbeitung und Regie: Kai Grehn
Mit: Maeve Metelka, Alexander Fehling, Marie-Luise Stockinger, Dagmar Manzel, Josef Ostendorf, Jule Böwe, Marek Harloff, Sebastian Blomberg, Astrid Meyerfeld, Katharina Schüttler, Pascal Lalo, Laura Balzer, Hanna Plaß, Jannik SchümannClaudia Graue, Sebastian Urzendowsky, Eva Weißenborn, Linn Reusse, Fleurie Malburg, Kai Grehn, Aenne Schwarz
Musiker: Murat Parlak (Klavier), Cristian Braica (Kontrabass), Michael Höfele (Oboe), Peter Zelienka (Violine), Ulrich Horn (Violoncello), Claudia Graue, Maeve Metelka & Hanna Plaß (Gesang) Komposition: Murat Parlak
Musikproduktion: Philipp Knop, Lisa Harnest & Lutz Keller
Ton und Technik: Jean Szymczak
Produktion: HR/Deutschlandfunk Kultur und Hörverlag 2022
Länge: 83'00
Eine Wiederholung vom 24.04.2022

Jane Austen (1775 - 1817) war eine englische Schriftstellerin, deren scharf beobachtende, ironische Gesellschaftsromane „Stolz und Vorurteil“ und „Emma“ heute zu den Klassikern der Weltliteratur zählen.

Kai Grehn, geboren 1969, ist ein deutscher Regisseur und Autor zahlreicher Theater- und Hörspielinszenierungen, u.a. »Die Worte der Monelle« nach Marcel Schwob und »Hoffmanniana. Szenario für einen nicht realisierten Film« von Andrej Tarkowski, die 2001 und 2005 mit dem Prix Marulić Spezialpreis ausgezeichnet wurden. Für die Hörspielinszenierung von »Die künstlichen Paradiese« erhielt er 2012 den Deutschen Hörbuchpreis. 2016 wurde er mit dem erstmals vergebenen Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Kai Grehn lebt in Berlin.

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