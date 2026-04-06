Seit seinem unmittelbaren Erfolg im Jahr 1813 ist „Stolz und Vorurteil“ einer der beliebtesten Romane der englischen Sprache geblieben. Jane Austen bezeichnete dieses Werk als „ihr eigenes liebstes Kind“ und seine temperamentvolle und eigensinnige Heldin Elizabeth Bennet als „das entzückendste Geschöpf, das je in der Literatur erschienen ist“. Die Autorin wartet in ihrem Klassiker mit einer so kunstvollen wie erhellenden Dialogführung auf: Alle Figuren werden scharf durch ihre Äußerungen und ihre Gedanken über sich und andere gezeichnet, und nicht selten zeigen sich ihre Konversationen als ein subtiles und humorvolles Kräftemessen.