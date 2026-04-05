Jane Austen

Stolz und Vorurteil (2/3)

83:15 Minuten
Porträt der englischen Schriftstellerin Jane Austen (1775 - 1817), rosa eingefärbt, rosa Hintergrund
"Alleinstehende Frauen haben eine schreckliche Neigung, arm zu sein - was ein überzeugendes Argument fürs Heiraten ist", schrieb Jane Austen 1817 in einem Brief an eine Freundin © mikroman6 / Getty Images | Bearbeitung: Deutschlandradio/cg
Nach dem Roman von Jane Austen |
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• Klassiker • Nicht weniger als fünf Töchter haben die Bennets unter die Haube zu bringen. Das ist alles andere als leicht für eine Familie, die nur über ein bescheidenes Vermögen verfügt. Der Klassiker der Weltliteratur als dreiteiliges Hörspiel.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Die älteste Tochter der Bennets ist ausnehmend hübsch, sanft und besonnen. Die zweitälteste, Elizabeth, hingegen leuchtet mit ihrer Intelligenz und ihrem frischen Humor aus der Geschwisterriege heraus. Der dritten Tochter Mary, ernst und strebsam, kommt im Hörspiel die Rolle einer Erzählerin zu, und die beiden Jüngsten, Lydia und Kitty, kompromittieren mit ihrer Unbedarftheit und unüberlegten Handlungen die ganze Familie.  
Hinter den romantischen Abenteuern der fünf jungen Frauen schildert Jane Austen geistreich und witzig die starren Konventionen der englischen Gesellschaft an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Der Hauptfigur Elizabeth Bennet gelingt es schließlich, einen Kompromiss zwischen den strengen Regeln und ihren eigenen Bedürfnissen zu finden.
Zu Teil 1 des Hörspiels nach Jane Austen: Stolz und Vorurteil (1/3)
Zu Teil 3 des Hörspiels nach Jane Austen: Stolz und Vorurteil (3/3)
Porträt der englischen Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817), datiert 1810.
Die englische Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817), datiert 1810.© picture alliance / Design Pics

Stolz und Vorurteil (2/3)
Nach dem Roman von Jane Austen
Übersetzung: Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
Bearbeitung und Regie: Kai Grehn
Mit: Maeve Metelka, Alexander Fehling, Marie-Luise Stockinger, Dagmar Manzel, Josef Ostendorf, Jule Böwe, Marek Harloff, Sebastian Blomberg, Astrid Meyerfeldt, Katharina Schüttler, Pascal Lalo, Laura Balzer, Hanna Plaß, Jannik Schümann, Claudia Graue, Sebastian Urzendowsky, Eva Weißenborn, Linn Reusse, Fleurie Malburg, Kai Grehn, Aenne Schwarz
Musiker: Murat Parlak (Klavier), Cristian Braica (Kontrabass), Michael Höfele (Oboe), Peter Zelienka (Violine), Ulrich Horn (Violoncello), Claudia Graue, Maeve Metelka und Hanna Plaß (Gesang)
Komposition: Murat Parlak
Musikproduktion: Philipp Knop, Lisa Harnest und Lutz Keller
Ton: Jean Szymczak
Produktion: HR/Deutschlandfunk Kultur/Hörverlag 2022
Länge: 83'15
Eine Wiederholung vom 18.04.2022

Teil 3 am 6. April 18.30 Uhr

Jane Austen (1775–1817) war eine englische Schriftstellerin, deren scharf beobachtende, ironische Gesellschaftsromane „Stolz und Vorurteil“ und „Emma“ heute zu den Klassikern der Weltliteratur zählen.

Kai Grehn, geboren 1969, ist ein deutscher Regisseur und Autor zahlreicher Theater- und Hörspielinszenierungen, u.a. »Die Worte der Monelle« nach Marcel Schwob und »Hoffmanniana. Szenario für einen nicht realisierten Film« von Andrej Tarkowski, die 2001 und 2005 mit dem Prix Marulić Spezialpreis ausgezeichnet wurden. Für die Hörspielinszenierung von »Die künstlichen Paradiese« erhielt er 2012 den Deutschen Hörbuchpreis. 2016 wurde er mit dem erstmals vergebenen Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Kai Grehn lebt in Berlin.

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