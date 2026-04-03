Jane Austen

England im frühen 19. Jahrhundert: Das Ehepaar Bennet lebt mit seinen fünf Töchtern auf dem ländlichen Familiensitz Longbourn. Ihre ganze Sorge gilt der Verheiratung des weiblichen Nachwuchses. Nach dem Tod des Vaters würden nämlich alle samt der Mutter auf der Straße stehen, weil der Familiensitz einem entfernten männlichen Verwandten zugute käme. Für wen werden sich die Heiratskandidaten entscheiden, die sich in der Umgebung Longbourns blicken lassen?