RA RS P RP I

Cevdet Erek, geboren 1974 in Istanbul, ist Künstler, Architekt und Musiker. Er studierte Architektur und Sound Design in Istanbul. Zwischen 2005 und 2006 war er Gast an der Rijksakademie in Amsterdam. 2012 zeigte die documenta 13 seine Installation „Room of Rhythms“. Weitere Ausstellungen: Istanbul Biennale 2011, Sharjah Biennale 2013, Marrakech Biennale 2014, Stedelijk Museum Amsterdam und Kunsthalle Basel. 2017 gestaltete Erek den türkischen Pavillon der Biennale von Venedig.