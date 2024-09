Klangkunst: Upcycling von Soundresten

OPDOPPLING – Berlin-Brandenburgische Recycling-Komposition

52:02 Minuten Und wenn man all den Klang-Müll einfach wiederverwertet und was Neues draus macht? © Getty Images / BrAt_PiKaChU

Früher war's lauschiger: im Sommer auf der Picknickwiese, auf einem Handtuch am Badesee, beim Grillen in der Gartenkolonie. Doch seit der Erfindung der Boombox wummst's und lärmt‘s an diesen Orten. Klangkomposition aus musikalischen Abfällen.