Krimi-Hörspiel: Der Papst ermittelt inkognito

Als ihm sein Studienfreund Giuseppe von seinem einfachen, aber erfüllten Leben als Dorfpfarrer an der Amalfiküste erzählt, kommt Papst Petrus eine Idee. Kurzentschlossen übernimmt er Giuseppes Urlaubsvertretung, selbstverständlich inkognito. Petrus genießt die Ruhe in dem kleinen Fischerort in vollen Zügen. Doch dann wird sein Boccia-Partner Raffaele ermordet und Petrus muss ermitteln. Seine Nachforschungen führen ihn tief in die glamouröse Vergangenheit der Amalfiküste und ihrer berühmten Gäste.