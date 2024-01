Neuland (6/6)

1986 – In Jena entwickeln die Dresdner Mikroelektroniker einen ehrgeizigen Plan. Das Embargo des Westens behindert die Entwicklung. Für die Chipherstellung hofft man auf eine wichtige Maschine aus der Sowjetunion. In München wird - viel früher noch - ein Kind gerettet. Im Bergwerk Gittersee wird vor der Schließung im Raubbau noch rausgeholt was geht. Und im westdeutschen Hanau brechen vier Ingenieure zu einer ungewöhnlichen Dienstreise auf.

29:25 Minuten