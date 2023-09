Mein Freund, der Terrorist - Folge 3

Der Terrorist

26:28 Minuten Immer öfter informiert sich Karim im Netz über Sturmgewehre. © Anselm Magnus Hirschhäuser

Von Christoph Cadenbach und Dominik Schottner · 07.09.2023

Mit den Anschlägen in Würzburg und Ansbach ist im Sommer 2016 der islamistische Terror in Deutschland angekommen. Auch Karim verhält sich immer seltsamer. Was beide da noch nicht wissen: Der Verfassungsschutz beobachtet sie längst.