Als 2015 viele Geflüchtete nach Deutschland kommen wird, in den Medien immer wieder von deutscher Willkommenskultur berichtet. Geflüchtete werden bei ihrer Ankunft an deutschen Bahnhöfen mit "Willkommen"-Schildern begrüßt, Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt ihren berühmten Satz "Wir schaffen das" und tausende Ehrenamtlich wollen helfen.

Einer dieser Menschen ist Jan Bergmann, Sportlehrer aus Berlin, Anfang 40, Typ lässiger Surfer. Jan will anpacken und meldet sich als freiwilliger Helfer in der Notunterkunft, die gerade in den riesigen Hangars des stillgelegten Flughafen Tempelhof in Berlin eingerichtet wird.