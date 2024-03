Der Freistil-DREIERPACK von Ulrich Biermann und Veronika Bock begann am 3. März mit dem Feature „Kitsch!? – Einblicke in die Welt der beglückenden Geschmacklosigkeiten“ aus dem Jahr 2009. Am 10. März folgte die Sendung „So lange Sie können vorwärtz und abwärtz – Eine Bedienungsanleitung“ (2010). Zum Abschluss nun am 17. März das Feature „Zwischen-Raum – Lob der Lücke“ aus dem Jahr 2021.