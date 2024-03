Dieses Reich ist groß. Kitsch ist Alltag, ist Mode, ist Lebensart und schwer modern. Er ist in der Religion genauso wie in der Politik zu Hause - und in jedem von uns. Was wäre die Welt ohne Kitsch? Er ist Zuflucht und Lust und Leidenschaft, Gegenwehr und eine Waffe: Manch kitschiges Werk hat mehr bewegt als viele kluge Reden zuvor.