Elke Heinemann, geboren 1961, lebt als Autorin in Berlin. Sie wurde für ihre Essays, Hörfunksendungen und Romane – zuletzt „Fehlversuche. Kein Kinderbuch“ (2018) – mehrfach ausgezeichnet. Letzte Features: „Natur an Autorin – Autorin an Natur“ (WDR/BR 2020) und „Briefe an einen Verstorbenen. Memorial für den Schriftsteller W.G. Sebald“ (WDR/SR/Deutschlandfunk Kultur 2020).