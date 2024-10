Dramatische Flucht einer Menschenrechtsgruppe aus Afghanistan

Die Gruppe ist mittlerweile auf 150 Menschen angewachsen, darunter viele Alte und Kinder - niemand will seine Angehörigen der Rache der Taliban überlassen. Vom Exil in Kirgistan aus lotst Hadi Marifat seine Mitstreiter und ihre Familien über Land bis zur Grenze nach Pakistan. Eine logistische Meisterleistung. Doch die Gefahr reist ständig mit. Tom Mustroph besucht Hadi in seiner „Operationszentrale“ in Bishkek und versucht zu ergründen, warum die Arbeit der Gruppe für die Taliban zu bedrohlich ist.