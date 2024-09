Früher war's lauschiger: im Sommer auf der Picknickwiese, auf einem Handtuch am Badesee, beim Grillen in der Gartenkolonie. Doch seit der Erfindung der Boombox wummst's und lärmt‘s an diesen Orten. Klangkomposition aus musikalischen Abfällen.

52:02 Minuten