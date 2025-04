Die 78-jährige Maria Lorenz gibt einen Mord zu Protokoll. Sie behauptet, ihren Mann Hartmut an seinem 95. Geburtstag getötet zu haben. Die Polizei zweifelt ihre Darstellung der Ereignisse an. Denn auch Alexander Corin, Geburtstagsgast bei den Lorenzens, nimmt die Tat auf sich: Er habe den Tod dieses Mannes nicht nur beschlossen, sondern ihn regelrecht hingerichtet. Die Vernehmungen zu Lorenzens Tod führen in eine Vergangenheit, die durch Kriegswirren und Ideologien geprägt ist ...