Krimi-Serie über eine Hiobsbotschafterin

Alice (6/8) – Heilen

26:05 Minuten Hiobsbotschafterin Alice - Folge 6: Heilen © Max Sonnenschein / Layout: Anja Enders, Deutschlandradio Service GmbH

Von Feo Frank · 26.12.2023

Was wird aus Lasse? Caro und Alice haben unterschiedliche Vorstellungen. Robin treibt seine Recherchen zur Firma voran und stößt auf ein unglaubliches Geheimnis. Alice tritt in einem Krankenhaus zu einer wichtigen Verhandlung an.