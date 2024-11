Die junge Kripobeamtin Conny Weiss macht nicht wirklich Urlaub in Kairo. Sie hat sich in einen Fall von Mord und Kindesentführung eingemischt, der sie scheinbar nichts angeht. Fintenreich entdeckt sie das entführte Kind und dessen mordverdächtigen Vater, den Schiffsbauingenieur Chalid, während sich ihr offiziell agierender Kollege in der ägyptischen Bürokratie verfranst. Doch dann geschieht ein zweiter Mord. Diesmal führen die Spuren des Täters nach Valletta, in Maltas Hauptstadt.