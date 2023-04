Klangkunst: Rhythmen von Ebbe und Flut

Absolute Value of Noise, alias Peter Courtemanche lebt als Klangkünstler in Vancouver, Kanada. Er komponiert Radio, Installationen, Netzwerkprojekte, Performances und kuratorische Projekte. Dabei arbeitet Courtemanche mit Schaltkreisen, die lokale Phänomene beobachten und darauf reagieren. In seinen Installationen beschäftigt er sich mit biologischer Vielfalt, Aussterben und fragilen Ökosystemen. Seine Kunstwerke haben oft eine literarische Grundlage – inspiriert von erzählenden Texten und der Geschichte bestimmter Installationsorte.