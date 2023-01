Hörspiel: Schöner Scheitern

Der Berliner Großflughafen. Die Elbphilharmonie. Das Stadtschloss. Großprojekte stecken immer wieder in handfesten Krisen. Till Müller-Klug schlägt in seinem satirischen Hörspiel den Bogen von der psychischen Selbsthilfegruppe zum planerischen Größenwahn. Fehlplanungen, Korruption, Baustoffmängel, Bürgerproteste – immer wieder treten neue Probleme auf. Sind sie vielleicht nur die Symptome einer ursächlichen Fehlentwicklung: einer Art Psychose, die Projekte dieser Größenordnung regiert? Eine Selbsthilfe-Gruppe nimmt die Vorlage wörtlich und stellt fest, dass die Großbaustelle als Therapieform ganz neue Möglichkeiten bietet: Das Ich als Großprojekt darf in aller Öffentlichkeit scheitern. Was für die öffentliche Hand ein Desaster ist, wird für das gestresste moderne Subjekt zur Entlastung: Wir alle sind dysfunktionale Baustellen. Wird man bald nicht mehr vom Ödipus-Komplex sprechen, sondern von Elbphilharmonie-Hysterie oder Stadtschloss-Depression?



„Ich als Großprojekt“ war Hörspiel des Monats März 2015