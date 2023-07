Jede Frau wird irgendwann unweigerlich von ihrem Mann betrogen, davon ist Inés, perfekte Ehefrau und Mutter, überzeugt. Deshalb ist sie nicht überrascht, als ihr in der Aktentasche ihres Mannes Ernesto ein Zettelchen in die Hände fällt: ein Herz aus Lippenstift, unterschrieben mit „Ganz die Deine“.

Ab jetzt untersteht Ernesto ihrer ständigen Kontrolle. An einem regnerischen Winterabend beobachtet sie einen heftigen Streit zwischen ihm und einer Frau. Die Frau stürzt unglücklich, Ernesto versenkt die Leiche im See. Inés hilft ihm, alle Spuren zu verwischen und verschafft ihrem Mann ein Alibi. Sie glaubt, ihre Ehe sei gerettet, nachdem die Geliebte aus dem Weg geräumt ist. Doch der undankbare Ernesto denkt gar nicht daran, seine außerehelichen Aktivitäten aufzugeben. Nun beginnt Inés einen Rachefeldzug, von dem es kein Zurück mehr gibt.