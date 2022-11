Leben nach der Abschiebung

Den größten Teil seiner Kindheit und Jugend hat Emrah Gradina in Deutschland verbracht. 2016 kam es zur Abschiebung. „Die bisherige Erwerbsbiografie lässt nicht erkennen oder erwarten, dass der Antragsteller sich in die hiesigen Lebensverhältnisse eingelebt hat bzw. einleben wird“: So hieß es damals in seiner Polizeiakte. Sein Ankommen und Nichtankommen in der fremden serbischen Heimat hat die Filmemacherin Johanna Bentz damals begleitet. Jahre später besucht sie ihn ein zweites Mal. Emrah ist jetzt in Belgrad und schlägt sich von Job zu Job durch. Was seine Perspektive ist? Die Antwort fällt ihm und der Autorin schwer.