Captain America wird vom nationalen Helden zum nationalen Psycho. Er muss all die Krisen durchleben, die das amerikanische Selbstverständnis seit Vietnam bis hin zu Donald Trump durchgemacht hat. In ihm sollten sich eigentlich die US-amerikanischen Tugenden bündeln: Tatkraft, bedingungslose Loyalität und die felsenfeste Überzeugung von der Überlegenheit des American Way of Life.

Doch im Lauf der Zeit symbolisiert Captain America alias Steve Rogers etwas anderes: In ihm spiegeln sich alle Widersprüche, die Korrumpierung und sogar die Blindheit der amerikanischen Politik. Die Comicfigur zeigt erhebliche Schwierigkeiten, sich dem neuen Zeitgeist anzupassen und erleidet mehr Identitätskrisen als die meisten anderen Superhelden.

Ein Feature über das Symbol einer Nation, die immer wieder ihre Mitte und ihr Selbstverständnis verliert und in ihren Helden und Heldinnen nach dem Ausdruck ihrer Leiden sucht.

Captain America

Superheld mit Traumata

Von Markus Metz und Georg Seeßlen



Regie: Thomas Wolfertz

Mit: Martin Bross, Anne Moll, Markus Bachmann,

Jean Paul Baeck, Daniel Rothaug, Volker Lippmann,

Rebecca Madita Hundt, Lisa Bihl und David Vormweg

Ton und Technik: Lukas Fehling und Wolfgang Rixius

Redaktion: Anna Seibt

Produktion: Deutschlandfunk 2022



Eine Wiederholung vom 07.08.2022.