Esther Schelander wurde in einer Zeit geboren, in der fast niemand einen Computer zu Hause hatte. Nach einem Studium für Mediengestaltung arbeitete sie als Tontechnikerin für Hörbücher und Festivals. Danach war sie mehrere Jahre Regieassistentin bei Deutschlandfunk Kultur, hat an zahlreichen Hörspielen und Features mitgewirkt. Inzwischen ist sie freie Journalistin. Beiträge unter anderem zu: Queerness, Sexarbeit, elektronischer und experimenteller Musik. Zuletzt für den Deutschlandfunk: „Briefe an mich“ (2022).