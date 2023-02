Begegnung mit den Volksliedern der Ukraine

Karpaten Blues - Eine Spurensuche

54:35 Minuten Der Autor im Land seiner Vorfahren. © Deutschlandradio / Janko Hanushevsky

Von Janko Hanushevsky · 24.02.2023

Anlässlich des 1. Jahrestages der russischen Angriffskriegs in die Ukraine erfährt ein historisches Stück eine neue Aktualität: Im Herbst 2010 reist der Autor mit seinen Eltern in die Westukraine, in das Land, in dem sein Großvater und sein Urgroßvater geboren wurden.