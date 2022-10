Ein kubanischer Autor und die Zwänge des Regimes

Leonardo Padura, Kubas meistgelesener Gegenwartsautor, hat in den 1990er Jahren den kubanischen Kriminalroman revolutioniert. Er hat das populäre Genre aus den literarischen Niederungen und von den drögen, dogmatischen Inhalten befreit und seine Krimis in den realen Problemen der Gegenwart wie der sozialen Not, der Korruption, des Schwarzhandelns oder der Prostitution angesiedelt.