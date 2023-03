Hörspiel: Hilfsorganisation für Geflüchtete

Die Bedingungen für die Geflüchteten sind schlecht. In dem kleinen Laden, den die Hilfsorganisation betreibt, sortieren Hannah und Jasmin Spenden, teilen Lebensmittel aus. Um die lange Wartezeit der Menschen zu überbrücken, beginnen die engagierten Helferinnen die Kunstsprache Esperanto zu unterrichten. Doch Jasmin kommt mit den Regeln und Hierarchien des Lagers nicht zurecht. Die Anonymität und bloß temporäre Anteilnahme der freiwilligen Helfer verstößt gegen ihre Vorstellung eines menschlichen Umgangs mit geflüchteten Personen.

Wie gewinnt man den Kampf gegen die Antriebslosigkeit einer Generation? Und welche Rolle spielen dabei die Machtstrukturen unserer Sprache? Die Plansprache Esperanto wurde 1887 entwickelt. Obwohl sie bis heute weltweit Anhänger hat, konnte sich ihr Ansatz einer universalen interkulturellen Verständigung nie durchsetzen. Das Hörspiel „Esperanto“ parallelisiert zwei Utopien des Zusammenlebens und zeichnet Wege in einer schon verloren geglaubten Schlacht. Es basiert auf Recherchen des Autors in einem Flüchtlingslager im Norden Griechenlands, in dem er mehrere Monate als Freiwilliger gearbeitet hat.