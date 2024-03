Klangkunst aus Mexiko und Ecuador

Maps: Electronic Resonances

44:16 Minuten Das Projekt „MAPS: Electronic Resonances between Ecuador and Mexico“ von Concepción Huerta und Fe Sexta befasst sich mit wegweisenden Komponist*innen der elektronischen Musik in Mexiko und Ecuador in den 1970er Jahren. © Fe Sexta

Von Concepción Huerta & Fe Sexta · 22.03.2024

Klangkunst hat in Lateinamerika eine lange Tradition. Komponisten in Mexiko und Ecuador schufen bereits in den 1970er Jahren elektroakustische Werke. Concepción Huerta und Fe Sexta zeichnen eine akustische Landkarte der Innovation.