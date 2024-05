Wir erfahren, dass in einem 450 Liter großen Milchkessel die guten gegen die bösen Bakterien antreten. Wir hören, wie man mit Kühen kommuniziert. Wir tauchen in die Klanglandschaft des Stalls ein, wo jede Kuh ihre eigene Identität hat – vom Mauerblümchen bis zur Diva. Wir erfahren, dass Kühe kostbare Wesen sind, und in der Not nicht mal ein Hubschraubereinsatz gescheut wird.